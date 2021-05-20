أبواب الميزانية المعدلة التي سلمتها الحكومة لمجلس النواب

قيمة الميزانية الليبية المعدلة بلغت 93,878 مليار

20 مايو، 2021 4:13 م
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أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

حكومة الوحدة الوطنية تحيل التعديلات الأخيرة التي جرت على ميزانية ليبيا 2021 إلى مجلس النواب الليبي .

– قيمة الميزانية الليبية المعدلة بلغت 93,878 مليار .

– البند الأول للميزانية قيمته أكثر من 34,674 مليار دينار مرتبات .

–  النفقات التسييرية والتشغيلية أكثر من 12,603 مليار دينار . – قيمة مشروعات وبرامج التنمية 20 مليار دينار .

– نفقات الدعم 22,600 مليار دينار .

– نفقات الطوارئ 4 مليار دينار .

–  قيمة الإيرادات العامة أكثر من 109.734 مليار دينار.

–  والفائض يبلغ أكثر من 15.856 مليار دينار.

20 مايو، 2021 4:13 م
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