أبواب الميزانية المعدلة التي سلمتها الحكومة لمجلس النواب قيمة الميزانية الليبية المعدلة بلغت 93,878 مليار

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

حكومة الوحدة الوطنية تحيل التعديلات الأخيرة التي جرت على ميزانية ليبيا 2021 إلى مجلس النواب الليبي .

– قيمة الميزانية الليبية المعدلة بلغت 93,878 مليار .

– البند الأول للميزانية قيمته أكثر من 34,674 مليار دينار مرتبات .

– النفقات التسييرية والتشغيلية أكثر من 12,603 مليار دينار . – قيمة مشروعات وبرامج التنمية 20 مليار دينار .

– نفقات الدعم 22,600 مليار دينار .

– نفقات الطوارئ 4 مليار دينار .

– قيمة الإيرادات العامة أكثر من 109.734 مليار دينار.

– والفائض يبلغ أكثر من 15.856 مليار دينار.