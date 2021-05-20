أبرز مطالب وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الأمريكي

افتتاح السفارة والقنصلية الأمريكية في كل من طرابلس وبنغازي

20 مايو، 2021 1:52 م
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أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

– التأكيد على ضرورة دعم الولايات المتحدة لتحقيق أهداف خارطة الطريق .

– التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية .

– العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة .

– دعوة الولايات المتحدة للمساعدة في الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته .

– احترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة “5+5”  .

– افتتاح السفارة والقنصلية الأمريكية في كل من طرابلس وبنغازي .

– إدانة استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات هناك.

20 مايو، 2021 1:52 م
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