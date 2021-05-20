أبرز مطالب وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الأمريكي
افتتاح السفارة والقنصلية الأمريكية في كل من طرابلس وبنغازي
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
– التأكيد على ضرورة دعم الولايات المتحدة لتحقيق أهداف خارطة الطريق .
– التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية .
– العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة .
– دعوة الولايات المتحدة للمساعدة في الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته .
– احترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة “5+5” .
– افتتاح السفارة والقنصلية الأمريكية في كل من طرابلس وبنغازي .
– إدانة استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات هناك.