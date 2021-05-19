وصول أول رحلة لميناء بنغازي قادمة من الموانئ الأوروبية المختلفة

الخط الجديد مع أوروبا سوف يكون منتظم كل أسبوعين رحلة إلى ميناء بنغازي

19 مايو، 2021 12:31 م
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أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن المتحدث الإعلامي لميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن وصول أول رحلة اليوم الأربعاء للخط المنظم نور شيبنك لاين “NOUR SHIPPING LINE” .

الشهيبي قال إن هذا الخط سوف يكون منتظم كل أسبوعين ولديه رحلة إلى ميناء بنغازي البحري من الموانئ الأوروبية المختلفة .

وأكد دخول السفينة تينيريف كار ” Tenerife Car” والتي ترفع العلم البرتغالي على حسب الوقت التقريبي للوصول E.T.A وعلى متنها 19 شاحنة قادمة من السوق الأوروبية التابعة للوكيل الملاحي شاطي جليانه .

19 مايو، 2021 12:31 م
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