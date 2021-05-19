ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن 600 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

أخبارليبيا24-خاص

ذكر مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي اليوم الأربعاء أن الناقلة النفطية ” سانتا كروز 1 ” على رصيف ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

وأكد المصدر أن الإنتاج وصل اليوم إلى 240 ألف برميل والذي يتم استلامه من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأشار المصدر إلى أن عمليات التصدير والشحن تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، لافتًا إلى أن الشركة تضع في أولوياتها الحفاظ على البيئة ولم تسجل أي حالات تلوث في الميناء.