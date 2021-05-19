مكافحة الأمراض: شحنة من لقاح “أسترازينكا” تصل ليبيا اليوم سميو : من المتوقع وصول مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون خلال أسبوعين

أخبار ليبيا 24 – صحة

أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، بأن شحنة من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى ليبيا اليوم الأربعاء.

سميو أوضح في تصريحات صحفية أن شحنة اللقاح الإنجليزي تضم 117 ألف جرعة سيجري توزيعها على المسجلين بالمنظومة كجرعة أولى.

وأضاف أنه وفق وعود الشركات، ستصل خلال الأسبوعين القادمين شحنة من لقاح جونسون آند جونسون تقدر بمليون جرعة، إضافة إلى شحنة أسترازينكا تضم 116 ألف جرعة.

وبين أن عدد المستفيدين من اللقاح حتى الآن بلغ 125 ألف مواطن من مختلف البلديات بمعدل 15 ألف جرعة يوميا.

وكان مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، قال، أمس ، إن المراكز الصحية المخولة بتنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا استأنفت عملها وبدأت في استقبال المستهدفين بالتطعيم وفق قوائم المسجلين.

وأوضح، أن التطعيمات ستكون باللقاح الصيني سيونفاك المفرج عنه مؤخرا، مشيرا إلى أنّ اللقاح الروسي سبوتنيك نفدت كمياته في المخازن، وأنّ أغلب المطعّمين منه لم يتحصّلوا على الجرعة الثانية بعد.