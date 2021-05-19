مدير مستشفى القبة العام يطالب وزير الصحة بتوفير سيارات إسعاف

أخبارليبيا24

خاطب مدير مستشفى القبة العام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بسرعة توفير سيارات إسعاف للمستشفى.

وأكد مدير مستشفى القبة في رسالة اطلعت أخبارليبيا24 على نسخة منها أن المستشفى يعاني من عدم وجود سيارة إسعاف، لافتًا إلى وجود سيارتي إسعاف متهالكتين ولا يمكن استخدامهما في إسعاف المرضى.

كما أكد مدير المستشفى أن مستشفى القبة العام لم يستلم سيارة إسعاف جديدة منذ عام 2009، مشددا على الوزير بسرعة توفيرها للمستشفى الذي يقدم خدماته لـ 60 ألف نسمة .