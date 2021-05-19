لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية..مجلس النواب يدعو لجلسة في طبرق

19 مايو، 2021 4:05 م
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مجلس النواب الليبي

أخبارليبيا24

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الأربعاء أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق.

وأوضحت الهيئة أن الجلسة ستكون لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وكان عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، قال إن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة مقترح قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المعدل.

وأكد العرفي في تصريحات صحفية، الأحد الماضي أن جلسة النواب ستكون مخصصة أيضا لمناقشة شغل المناصب السيادية، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة قاربت على الانتهاء من فرز المرشحين لشغل المناصب السيادية.

وأشار عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب إلى أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة، ومؤكدا أن الطعون ستكون متاحة لمن لم يحالفهم الحظ.

19 مايو، 2021 4:05 م
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