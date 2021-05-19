 في وقفة احتجاجية في طرابلس.. مهجري مرزق يطالبون بالعودة قبل الإعمار

19 مايو، 2021 10:42 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24  

نظم أهالي مدينة مرزق المهجرون في طرابلس وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة؛ وذلك احتجاجا على قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بإنشاء صندوق إعمار للمدنية.

وحمل المحتجون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بضرورة عودة مهجري المدينة قبل إعادة الإعمار التي استند إليها قرار الحكومة، والقاضي بإنشاء صندوق سيادي لإعمار مرزق والمدن الجنوبية المتضررة من الحرب.

وأصدر نشطاء المجتمع المدني بمرزق بيانا طالبوا من خلاله الحكومة بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين قسرا، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لتوثيق كافة الانتهاكات التي حصلت في المدينة، واستعادة الحق الانتخابي المتمثل في المجلس البلدي المنتخب.

 

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19 مايو، 2021 10:42 م
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