غيث: عدم إدماج الموظفين سبب عرقلة توحيد وزارة المالية

غيث يشدد على أهمية إنشاء ديوان للوزارة في الشرق أسوة ببقية الوزارات

19 مايو، 2021 1:04 م
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أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها امراجع غيث أن توحيد وزارة المالية خطوة صعبة جدًا، قائلا “لا تقارن ببقية الوزارات من ناحية المنظومات والمعلومات”.

غيث أوضح، أن وزارة المالية لم توحد بين الحكومة المؤقتة السابقة وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة حتى الآن رغم توحيد باقي الوزارات.

وأضاف أن سبب عدم توحيد الوزارتين حتى الآن هو عدم إدماج موظفين من الوزارة في مخطط وزارة الحكومة المؤقتة السابقة، ممن كانوا يشغلون وظائف مديري إدارات وغيرها .

وأشار إلى ضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية بين الوزارات قبل توحيد جسم الوزارة، لافتا إلى أهمية إنشاء ديوان للوزارة في الشرق أسوة ببقية الوزارات لضمان حقوق العاملين.

وأفاد بأن اللجنة المالية المشتركة انتهت أعمالها بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي تسلمت مهمة إتمام إعداد الميزانية الموحدة، مبينا أنه من المفترض أن تستمر اللجنة لأن أعمالها فنية، وكانت ستتولى توحيد السياسات المالية للدولة.

19 مايو، 2021 1:04 م
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