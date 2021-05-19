طرابلس.. وصول الجرعة المكملة للجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا”

19 مايو، 2021 10:58 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا “أسترازينيكا”؛ وذلك في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح المركز أن الشحنة التي وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع منظمة كوفكس بها 117 ألف و600 جرعة وهي مكملة للجرعة الأولى.

وأكد المركز في بيان له بأنه سيتم وصول الشحنات الخاصة بالتطعيم تباعاً من أجل تطعيم كافة المواطنين والمقيمين في البلاد للوصول إلى مستوي عال من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا .

 

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19 مايو، 2021 10:58 م
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