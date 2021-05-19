ضبط أكثر من “28” ألف قنينة من المشروبات الكحولية بميناء مصراتة البحري الإقرار الجمركي للشحنة يفترض أن تكون مواد تنظيف وليس مشروبات كحولية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مصلحة الجمارك، عن تمكن الأجهزة الأمنية المتكونة من أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة التابع لمصلحة الجمارك وبالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالعمليات الأمنية وإدارة المناولة والتخزين بميناء مصراتة البحري ومركز جمارك ميناء مصراتة البحري من ضبط عدد حاويتين 20 قدم وبهما كمية كبيرة من المشروبات الكحولية”.

مصلحة الجمارك وفي إيجاز صحفي لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أشارت إلى أن الكمية الكبيرة من الخمور كانت مخبأة داخلهما وكان يفترض أن تكون حمولتهم مواد تنظيف بحسب البيانات المقدمة في الإقرار الجمركي من قبل الشركات الموردة.

وأضافت “تمكن أعضاء التحري وبإشراف النيابة العامة وبعد جهد كبير في البحث والتحري عن الحاويات من ضبطهما وكانت بداخلهما كميات كبيرة من المشروبات الكحولية الحاوية الأولى كانت بها كمية تقدر بعدد 1297 صندوق وبواقع عدد 11402 زجاجة، موردة من المملكة الإسبانية، والحاوية الثانية كان بها بعد تفتيشها عدد 1765 كرتونة بواقع عدد 17220 زجاجة وهي كذلك موردة من المملكة الإسبانية وتعتبر الكمية المضبوطة كبيرة جداً ”.

واختتمت “تم فتح محضر بالواقعة لجمع الاستدلالات وحصر الكمية تمهيداً لإتلافها وسحبت عينة منهما وتم إحالتها للخبرة القضائية لغرض إجراء التحاليل اللازمة، وأحيلت القضيتان بالكامل إلى النيابة العامة والمتهمين كذلك أحيلوا الى النيابة موقوفين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم ”.