جمعة العبار يرحل عن الأهلي بنغازي ويعود لقلعة التحدي

19 مايو، 2021 9:39 م
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اللاعب جمعة العبار

أخبار ليبيا24

فسخت إدارة نادي الأهلي بنغازي بالتراضي تعاقدها مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جمعة العبار، ليعود الأخير إلى التعاقد من جديد مع صفوف فريقه الأول التحدي.

وقدّم الأهلي بنغازي الشكر للعبار على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأول للنادي، معربة عن تمنياته للاعب بالتوفيق والنجاح في مسيرته الكروية.

وتعاقد الأهلي بنغازي مع جمعة العبار بداية هذا الموسم قادما من التحدي، غير أنه لم يحظى بمشاركة فاعلة في تشكيلة المدرب ديجان أرسوف سوى لدقائق معدودة هذا الموسم .

في المقابل أعلن نادي التحدي رسميا عن تعاقده مع العبار من جديد، حيث كان اللاعب قد تألق في صفوف فريق الفهود خاصة في موسم 2017 حين قاده للتأهل للبطولة الأفريقية بعد غياب طويل .

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19 مايو، 2021 9:39 م
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