تجهيز القنصلية المالطية في بنغازي وبحث عودة الرحلات الجوية

أخبارليبيا24

أعلن مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عبدالناصر نجم عن فتح وتجهيز القنصلية المالطية في بنغازي.

وتشاور نجم مع الوكيل والمدير العام لوزارة الخارجية المالطية والشؤون الأوروبية كرييستوفر كوتاير، والسفير المالطي في ليبيا تشالير صاليبا عودة الخطوط المالطية للعمل في المطارات الليبية.

واستعرض مدير فرع الهيئة مع الوفد الماطلي فتتح آفاق التعاون في عدة مجالات، بينها فتح خط بحري بين الدولتين، كما تم الإعلان عن إقامة عدة معارض مشتركة لتسهيل تدفق المستثمرين.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لشروح وافية لماهية الهيئة والتعريف بقانون الاستثمار وعرض بعض المشاريع الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بالمنطقة، وتقديم شرح لمشروع المنطقة الحرة المريسة بنغازي عن طريق فريق المنطقة وعرض مرئي للحضور.

وأكد الوفد المالطي على أن هناك زيارات ستكون لرجال الأعمال والمستثمرين المالطيين لليبيا شهر يونيو المقبل كخطوة لتدعيم التعاون بين الدولتين في المجال الاقتصادي والاستثماري.