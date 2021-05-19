تجهيز القنصلية المالطية في بنغازي وبحث عودة الرحلات الجوية

19 مايو، 2021 1:51 م
6
تشجيع الاستثمار_مالطا
تشجيع الاستثمار_مالطا

أخبارليبيا24

أعلن مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عبدالناصر نجم عن فتح وتجهيز القنصلية المالطية في بنغازي.

وتشاور نجم مع الوكيل والمدير العام لوزارة الخارجية المالطية والشؤون الأوروبية كرييستوفر كوتاير، والسفير المالطي في ليبيا تشالير صاليبا عودة الخطوط المالطية للعمل في المطارات الليبية.

واستعرض مدير فرع الهيئة مع الوفد الماطلي فتتح آفاق التعاون في عدة مجالات، بينها فتح خط بحري بين الدولتين، كما تم الإعلان عن إقامة عدة معارض مشتركة لتسهيل تدفق المستثمرين.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لشروح وافية لماهية الهيئة والتعريف بقانون الاستثمار وعرض بعض المشاريع الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بالمنطقة، وتقديم شرح لمشروع المنطقة الحرة المريسة بنغازي عن طريق فريق المنطقة وعرض مرئي للحضور.

وأكد الوفد المالطي على أن هناك زيارات ستكون لرجال الأعمال والمستثمرين المالطيين لليبيا شهر يونيو المقبل كخطوة لتدعيم التعاون بين الدولتين في المجال الاقتصادي والاستثماري.

19 مايو، 2021 1:51 م
6

مقالات ذات صلة

وزير المواصلات ووفد إيطالي

وزير المواصلات في حكومة الوحدة يبحث مع وفد إيطالي المشاريع المراد البدء في تنفيذها

19 مايو، 2021 2:20 م

غيث: عدم إدماج الموظفين سبب عرقلة توحيد وزارة المالية

19 مايو، 2021 1:04 م

وصول أول رحلة لميناء بنغازي قادمة من الموانئ الأوروبية المختلفة

19 مايو، 2021 12:31 م

السايح: الـ “50” مليون دينار المخصصة من الوفاق لا تغطي تكاليف الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية

19 مايو، 2021 12:15 م
زر الذهاب إلى الأعلى