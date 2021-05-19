بوجناح يبحث معالجة تردي الخدمات في بلديات الجنوب الغربي

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان بوجناح اليوم الأربعاء المشاكل التي تعاني منها منطقة جرمة بوادي الآجال بصفة خاصة وفزان بصفة عامة.

وناقش بوجناح مع أعيان ومشايخ المنطقة، وعمداء بلديات الجنوب الغربي وأعضاء من مجلس النواب إجراءات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ضمان تمثيل عادل لفزان وتوجيه مخصصات عادلة لها من بند التنمية في الميزانية العامة.