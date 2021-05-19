بوجناح يبحث معالجة تردي الخدمات في بلديات الجنوب الغربي

19 مايو، 2021 3:28 م
8
رمضان بوجناح
رمضان بوجناح

أخبارليبيا24

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان بوجناح اليوم الأربعاء المشاكل التي تعاني منها منطقة جرمة بوادي الآجال بصفة خاصة وفزان بصفة عامة.

وناقش بوجناح مع أعيان ومشايخ المنطقة، وعمداء بلديات الجنوب الغربي وأعضاء من مجلس النواب إجراءات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ضمان تمثيل عادل لفزان وتوجيه مخصصات عادلة لها من بند التنمية في الميزانية العامة.

19 مايو، 2021 3:28 م
8

مقالات ذات صلة

اجتماع لبحث الوضع الأمني في أوباري

أبوجناح يجتمع بمدراء أمن ونيابة ومطار أوباري

19 مايو، 2021 6:34 م
مستشفى القبة العام خالي من سيارة إسعاف

مدير مستشفى القبة العام يطالب وزير الصحة بتوفير سيارات إسعاف

19 مايو، 2021 6:21 م
مجلس النواب الليبي

لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية..مجلس النواب يدعو لجلسة في طبرق

19 مايو، 2021 4:05 م
الناقلة "سانتا كروز1"

ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن 600 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

19 مايو، 2021 3:17 م
زر الذهاب إلى الأعلى