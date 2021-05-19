انفوجرافيك: حصيلة زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا لإيطاليا

أخبار ليبيا24-انفوجرافيك

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 12 مايو الجاري زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل بحث سبل تعزيز عملية السلام في ليبيا مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

وكانت حصيلة الزيارة التي أجراها كوبيش، قد تمثلت في، التأكيد على تنفيذ قراري الأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021) -والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما خلصت إلى ضرورة الإسراع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا واحترام سيادة ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة والتأكيد على حظر التسليح والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم دعم أفضل لليبيا في تحقيق المصالحة.