اللافي يتوهج في الدوري المغربي

19 مايو، 2021 11:08 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قدم  النجم الليبي مؤيد اللافي، لاعب الوداد البيضاوي، مستوى مميز وسجل  ثنائية لفريقه في شباك أولمبيك آسفي، أمس الثلاثاء على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة 18 من الدوري المغربي.

وجاء تألق اللافي  بعد غيابه عن التهديف منذ الأسبوع السادس في البطولة المغربية  عندما سجل هدفا من ثلاثة تفوق  بها الوداد على نظيرة  الفتح الرباطي.

وبتسجيله هدفين وصل اللافي إلى  الهدف الخامس مع الوداد وضعته في وصافة هدافي الفريق بالدوري خلف أيوب الكعبي.

وكان مؤيد اللافي، قد ابتعد عن مستوياته القوية التي استهل بها الموسم، منذ عودته من رحلته رفقة المنتخب الوطني في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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19 مايو، 2021 11:08 م
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