الشلماني يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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تلقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني رسالة تهنئة ودعم من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم (LFF).

وقال إنفانتينو :”أود أن أتقدم لكم بأطيب التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم (LFF)”.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي :”معرفتك وقيادتك وشغفك وخبرتك سيكون لها بلا شك أهمية تأثير على تطوير لعبتنا الجميلة في ليبيا”.

وتابع إنفانتينو :”كما أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن رأيي وتهنئة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لاقتناعكم بإمكانيات تطوير كرة القدم في ليبيا كما يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدتي من “فيفا” لتحقيق هذا الهدف”.

وقال رئيس الاتحاد :”أبواب مقر FIFA مفتوحة دائمًا إذا كنت ترغب في مناقشة الرياضة وتنميتها وتعزيز قيمها، أتمنى لك ولفريقك بالاتحاد الليبي لكرة القدم التوفيق والنجاح في كل التحديات التي تنتظرنا في إنشاء ومشاهدة إرث دائم لمستقبل كرة القدم في ليبيا”.