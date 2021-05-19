السايح: الـ “50” مليون دينار المخصصة من الوفاق لا تغطي تكاليف الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية السايح: المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن تنفيذ التصويت بالخارج خلال الاستحقاق الانتخابي المقرر له يوم 24 ديسمبر المقبل، سيكون في الدول التي يتم اعتمادها من قبل المفوضية .

السايح أوضح، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، أمس الثلاثاء، أن مبلغ الخمسين مليون دينار الذي تسلمته المفوضية من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لا تغطي التكاليف اللازمة للعملية الانتخابية، سواء كانت الرئاسية بجولتيها أو البرلمانية.

وكان السايح، أكد أن قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلسها يعد المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

وقال السايح، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، “بما أن المجلس الحالي قد وضع جميع تلك المتطلبات موضع التنفيذ، فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات”، مؤكدا أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر.

وأوضح أن المفوضية قد حددت تاريخ الأول من يوليو المقبل كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات نهاية العام، مبينا أن أي تأخير سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.

وأضاف أن المفوضية لاتزال تنتظر استلام القوانين والتشريعات الانتخابية في الأول من يوليو المقبل لكي نستطيع الوفاء بتاريخ 24 ديسمبر، قائلا “هذا التاريخ لم يعد بعيداً، وما يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع فقط”.

يذكر أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قد انتهت من صياغة القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية المقبلة، وسلمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إلى أعضاء الملتقى ودعاهم لحضور جلسة يومي 26/27 من مايو الحالي لمناقشتها.