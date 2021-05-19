الدبيبة يجتمع برؤساء المجالس المحلية ببنغازي

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اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، مع رؤساء المجالس المحلية ببلدية بنغازي، وذلك لبحث المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم كمجالس محلية.

وقال، المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن الاجتماع تطرق إلى المشاكل المتعلقة بالنازحين وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة منها التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب والعلاج و تفريغ الآبار السوداء وصيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب.

وأضاف أن رؤساء المجالس المحلية عبروا عن أملهم و تطلعهم، بأن تعمل الحكومة على معالجة التحديات التي تعاني منها مناطقهم وأن يوجه رئيس الحكومة كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي، إن رؤساء المجالس المحلية وجهوا الدعوة إلى رئيس الحكومة لزيارة بنغازي في أقرب وقت ممكن.