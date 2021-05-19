13 مهمة بمقترح اللجنة القانونية لرئيس الدولة الليبية

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حدد مقترح القاعدة الدستورية الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ونشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، الاختصاصات التي يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه.

وجاء في المادة 29 من المقترح تحديد 13 اختصاصا يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه، وهي: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية و اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بالتشاور مع مجلس النواب، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

ومن بين مهام رئيس الدولة، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب وتعيين السفراء وممثلي ليبيا بالخارج بناء على اقتراح وزير الخارجية وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.

وبين المقترح، أن من اختصاصات رئيس الدولة كذلك، إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

كما أن من اختصاصاته، إعلان حالة الطوارئ والحرب وعرضها بشرط عرضها على مجلس النواب لإقراره بالأغلبية خلال 10 أيام.

ويحق لرئيس الدولة ترأس اجتماعات مجلس الوزراء، في حال حضوره، إضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع مجلس النواب، وكذلك إعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

ووفق المقترح، فإن بالإمكان إضافة اختصاصات أخرى لرئيس الدولة ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون .