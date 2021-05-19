أبوجناح يجتمع بمدراء أمن ونيابة ومطار أوباري

19 مايو، 2021 6:34 م
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اجتماع لبحث الوضع الأمني في أوباري

أخبار ليبيا24

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح الأربعاء مع مدير مديرية أمن أوباري ومدير نيابة أوباري الجزئية، وبحث المشاكل الأمنية داخل بلديات منطقة وادي الآجال بجنوب غرب ليبيا.

وحضر الاجتماع مدير مطار أوباري المدني ومدراء القطاعات الخدمية بوادي الحياة حيث جرى خلال الاجتماع بحث آلية عودة مطار أوباري للعمل، بالإضافة لمناقشة الإجراءات الواجب أن تتخذها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية من أجل بسط الأمن بالمنطقة.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات والجولات التفقدية التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح لمناطق الجنوب الليبي.

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19 مايو، 2021 6:34 م
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