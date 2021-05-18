وزير الصناعة: قطاع الصناعة يعاني من تعثر وصعوبات كبيرة منذ عقود

أخبارليبيا24

قال وزير الصناعة في حكومة الوحدة الوطنية أحمد بوهيسة إن قطاع الصناعة عانى ولازال يعاني من تعثر وصعوبات كبيرة منذ عقود.

وأضاف بوهيسة خلال افتتاح الاجتماع العادي الأول بكافة الجهات التابعة للوزارة أن القطاع عانى من تعثر وصعوبات كبيرة على الرغم من وجود كوادر وطنية متخصصة وكفؤة.

وأرجع الوزير أسباب معاناة القطاع إلى بعض التوجهات الاقتصادية وعدم وجود هوية اقتصادية واضحة للدولة السابقة او سوء الإدارة وعدم الاستقرار الإداري والسياسي خاصة في السنوات الأخيرة.

وتابع بوهيسة :”ليس خافيًا أن الصناعة في ليبيا كانت ولازالت تفتقر إلى الدعم المناسب من الدولة إسوة بكل الدول الصناعية مثل اليابان والصين أو الدول المشابهة لظروف ليبيا الاقتصادية مثل السعودية”.

وأفاد وزير الصناعة أن الصناعة في ليبيا يمكن أن تكون ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني إن أعطيت الاهتمام والدعم المطلوب.

وشدد على أن هنالك عدة عوامل اقتصادية تدعم صناعة ذات ميزة تنافسية أهمها تكلفة الطاقة والأيدي العاملة والقوى الشبابية المميزة والموارد الطبيعية الهائلة.