هل اشترط في انتخابات ديسمبر أن يكون المترشح ليبيًا ومن أصل أبوين ليبيين مسلمين..أم العز الفارسي ترد

أخبارليبيا24- خاص

نفت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي اليوم الثلاثاء أن تكون من شروط الترشح لعضوية البرلمان في القاعدة الدستورية للانتخابات 24 ديسمبر أن يكون المترشح ليبيًا ومن أصل أبوين ليبيين مسلمين.

وأضافت الفارسي – ردًا على وثيقة متداولة على فيسبوك – قائلة :”هذه وثيقة مدسوسة، القاعدة الدستورية تركت الشروط لقانون الانتخابات”.

وأوضحت عضو ملتقى الحوار :”أن شروط الانتخابات للوزراء أن يكون “ليبيًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية”، فكيف تقيد القاعدة من ينتخب”.

وتداول مستخدمي وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وثائق حول القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 2021م جاء في المادة الثانية شروط الترشح لعضوية البرلمان في الانتخابات البرلمانية بأن يكون ليبيا ومن أصل أبوين ليبيين مسلمين.

كما نصت المادة أيضًا على أن يكون ليبي الجنسية، وألا يكون متزوجا بأجنبي أو أجنبية، وأن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها.