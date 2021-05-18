متحدثة باسم الهجرة الدولية تعرب عن قلقها من ازدياد وفيات المهاجرين غرقا للوصول إلى أوروبا

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أعربت، صفا مشلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية الهجرة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من ازدياد أعداد وفيات المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وقالت مشلي، في تغريدة على تويتر، إن الزيادة في أعداد المغادرين من ليبيا ليست أزمة أعداد، إذ لا يزال الوصول إلى أوروبا تحت السيطرة من خلال نظام واضح للإنزال وإظهار تضامن ملموس من الدول الأعضاء.

وأضافت أن الأزمة هي الزيادة ثلاثة أضعاف في الوفيات على طول هذا الطريق.

يأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن السلطات الليبية أنقذت وأعادت أكثر من 650 شخصًا الأحد إلى طرابلس بعدما تم اعتراض قوارب مطاطية كانوا على متنها بعد انطلاقها من زوارة غرب ليبيا.