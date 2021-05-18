عقد اجتماع للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

أخبار ليبيا24

يعقد الأربعاء الاجتماع العاشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، بعد أن كان مقررا عقده يوم الإثنين.

وأفادت الأمين العام المساعد-رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، أن تأجيل الاجتماع جاء للتحضير لأعمال الدورة العادية (55) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها يوم 23 مايو 2021 والمكتب التنفيذي المقرر انعقاده يوم 20 مايو 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي.

أوضحت أن هذا الاجتماع سيناقش المواضيع المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية (55) للمجلس ومكتبه التنفيذي، وهي: مشروع استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيد 19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.

وأضافت كما أن الاجتماع سيناقش مشروع الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، ومشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وقالت أبو غزالة إن الاجتماع سيناقش كذلك الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم 290 بشأن دعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في الدول العربية، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لعامي 2021-2022.

وأفادت أبو غزالة بأن نتائج أعمال هذا الاجتماع سيتم عرضها على الدورة العادية 55 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي القادمين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.