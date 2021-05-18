“رفيق” يواصل تدعيم صفوفه قبل انطلاق الإياب

"رفيق" يحاول المحافظة على تواجده ضمن كوكبة فرق الممتاز

18 مايو، 2021 8:51 م
0

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن  نادي رفيق اليوم الأحد عن إبرام صفقة تعاقد من خلالها مع اللاعب “علاء الحاج” قادماً من نادي شباب الجبل .

ويأتي هذا التعاقد في إطار استعدادات النادي لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

وكان رفيق قد أبرم خلال الأيام الماضية تعاقدين مع المهاجم “حسين العبيدي”، والظهير الأيسر “خميس عبد الدائم” .

ويسعى أبناء صرمان للمحافظة على تواجد الفريق ضمن كوكبة فرق الممتاز .

وينافس الفريق الأحمر والأسود في المجموعة الثانية للدوري الليبي ويتواجد بعد 10 جولات في المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها بتحقيق انتصارين، و 4 تعادلات وتلقى 4 هزائم .

18 مايو، 2021 8:51 م
0

مقالات ذات صلة

النصر يجدد طاقمه الفني بضم “مديقش”

18 مايو، 2021 7:57 م

“التايب” ينقذ النادي الأهلي بنغازي من هزيمة مؤكدة أمام دارنس

16 مايو، 2021 11:15 م
سند الورفلي

غياب سند الورفلي عن الرجاء أمام أورلاندو بيراتس

16 مايو، 2021 9:59 ص

9 أهداف تفصل “محمد صلاح” عن رقم تاريخي

14 مايو، 2021 5:58 م
زر الذهاب إلى الأعلى