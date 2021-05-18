جوي هود: الولايات المتحدة ترفض أي تدخل مسلح أو تدخل خارجي في الشؤون الليبية

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قال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترفض أي تدخل مسلح أو تدخل خارجي في الشؤون الليبية.

وأضاف هود خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش إن الولايات المتحدة تدين وجود الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية.

وتابع المسؤول الأمريكي :”ناقشت مع وزيرة الخارجية كيفية دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وهدفنا هو إقامة انتخابات عادلة ونزيهة دون أي تدخل خارجي”.

ودعا هود جميع الأطراف الداخلية والخارجية لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وهذا يشمل سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خارطة الطريق مهمة جدا لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية ونتطلع إلى رؤية القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات

وذكر أن إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس يتطلب وقتا وإجراءات لكن هذا هدفنا ونحن ملتزمون بالعودة وسننسق مع حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص.