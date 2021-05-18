بحث أوضاع القضاء في مناطق الجنوب الليبي

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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح الإثنين بالمدعي العام والنائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس المحاماة الشعبية، ومدير إدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى قضاة ومستشارين ومحامون بالهيئات القضائية في سبها.

وقال أبوجناح، على حسابه الرسمي في فيسبوك، إنه ناقش إجراءات دعم الجهات القضائية والضبطية وتفعيل عمل النيابات المحاكم بكل مدن ومناطق الجنوب بالإضافة إلى إعادة فتح مؤسسات الإصلاح والتأهيل فيها وتحسين الخدمات الأساسية داخلها وضمان حقوق نزلاء هذه المؤسسات.

وأضاف أنه ناقش كذلك توفير الاحتياجات اللازمة لجهاز الشرطة القضائية وصيانة السجون في غات وأوباري وصيانة المباني التابعة للهيئات القضائية بسبها والجنوب.

وأفاد أنه اطلع على العوائق التي تقف حائلا دون تفعيل الهيئات القضائية والإجراءات الواجب اتخادها بشكل عاجل لتفعيل دور القضاء في مناطق الجنوب.