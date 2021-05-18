الهجرة الدولية: 700 ألف شخص في ليبيا بحاجة إلى الغذاء والمساعدات

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نقلت المنظمة الدولية للهجرة عن قطاع الأمن الغذائي الليبي الذي يشارك في قيادته برنامج الأغذية العالمي، قوله إن هناك حوالي 700 ألف شخص في ليبيا بحاجة إلى الغذاء ومساعدات سبل العيش، بما في ذلك 123 ألف مهاجر و76 ألف نازح.

وأضافت المنظمة، الإثنين، أنها دخلت في شراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحسين الأمن الغذائي وتغذية المجتمعات المستضعفة، بمن فيهم المهاجرين المتضررين من فيروس كورونا في ليبيا.

وقالت إن هذه الشراكة تأتي كجزء من مشروع أوسع للاتحاد الأوروبي تحت مسمى “حماية السكان الأكثر ضعفًا من جائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا”.

وأوضحت أن هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 20 مليون يورو، ويقدم مساعدات غذائية جاهزة للأكل للمهاجرين المستضعفين الذين يعيشون في المناطق الحضرية والنازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب فيروس كورونا.