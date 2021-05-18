الهجرة الدولية تعرب عن قلقها من استمرار خطر جائحة كورونا في ليبيا

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قالت المنظمة الدولية للهجرة إن وضع السكان المعرضين للخطر في البلاد لازال مقلقًا بشكل خاص بعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة كورونا، إذ يظلون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس بسبب آثار الجائحة الاجتماعية والاقتصادية التي حرمتهم من سبل العيش.

وذكرت المنظمة، في تقرير الإثنين، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للعديد من الأشخاص الليبيين الذين تأثروا بالنزاع والعديد من المهاجرين في البلاد على حدٍ سواء، وكذلك المجتمعات المضيفة لهم.

ونقلت المنظمة عن سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، قوله: “إن توفير الغذاء والدعم الأساسي لهؤلاء الأشخاص الأكثر ضعفًا هو جانب مهم من شراكتنا مع ليبيا للاستجابة لأزمة فيروس كورونا العالمية”.

كما نقلت عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو صودا، قوله: “إلعديد من المهاجرين المستضعفين تأثروا بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء، ومحدودية الدخل أو فقده بسبب نقص فرص العمل”.

وأضاف، أنه ” عندما أدخلت الحكومة الليبية منذ بداية عام 2021 سعر صرف موحد جديد، أصبحت الظروف المعيشية للمهاجرين صعبة بشكل متزايد حيث ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة مثل الزيت النباتي والحليب بنسبة 60 في المائة.”

وقالت المنظمة، إن “سعر الغذاء والمواد الأساسية الأخرى والقدرة على تحمل تكاليفها لا تزال هي العقبة الرئيسية أمام المهاجرين في ليبيا، في حين أن العديد منهم يعانون من سوء استهلاك الغذاء أو الحد من استهلاكه، وهو عامل من العوامل الأساسية لضعف نظام المناعة”.

وذكرت أنه يتم حاليًا إجراء تقييم مشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي لإلقاء مزيد من الضوء على حالة الأمن الغذائي للمهاجرين في ليبيا.