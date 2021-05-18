المنقوش: أكدنا على ضرورة دعم أمريكا للحكومة لتحقيق أهداف خارطة الطريق

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قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء أكدنا على ضرورة دعم الولايات المتحدة الامريكية لحكومة الوحدة الوطنية لتحقيق أهداف خارطة الطريق.

وأضافت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة طرابلس، مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود أن من أبرز أهداف خارطة الطريق أن توفر السلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراءا انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة جملة من القضايا.

وأوضحت الوزيرة أن القضايا هي بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية، وأنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطن وإنهاء حالة النزاع المسلح.

وأفادت المنقوش أن من ضمن القضايا أيضًا توحيد مؤسسات الدولة، وتحرير القرار السيادي الوطني من إكراه مادي أو معنوي داخلي أو خارجي، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي.

وذكرت أن السلطة التنفيذية ملزمة كذلك بتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، وتمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة عملها، إضافة إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة.

وبينت وزيرة الخارجية أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية

وتابعت :”أكدنا على تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا من أجل الإيفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق منتدى الحوار الليبي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 2571 و 2570″.

وأضافت المنقوش :دعونا الولايات المتحدة الأمريكية لتساعدنا في الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج اللجنة العسكرية 5+5″.

وقالت أيضًا :”أوضحنا أن ليبيا وانسجام مواقفها الرسمية من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا والتصميم الدولي بالخصوص يقابله إدارة ليبية راسخة للوصول إلى الاستقرار”.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أهمية افتتاح السفارة والقنصلية الأمريكية في كل من طرابلس وبنغازي ولما له من أهمية للمجتمع الدولي من إرسال رسالة إيجابية تدعو إلى دعم ليبيا واستقرارها.

وتابعت المنقوش :”ندعم أيضًا موقفنا فيما يتعلق بالقضة الفلسطينية وأن ليبيا لازالت وستظل على موقفها الرسمي والشعبي من قضايا المنطقة ولاسيما القضية الفلسطينية”.

وأدانت وزيرة الخارجية استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات، قائلة :”نتمسك بالثوابت الفلسطينية ونلتزم بقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص”.