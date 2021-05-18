المنفي والدبيبة يلتقيا مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

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استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء في طرابلس بحضور سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية مسار العملية السياسية في ليبيا.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء أيضًا مع المسؤولين الأمريكيين مساعي المصالحة الوطنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التقي اليوم الثلاثاء هود بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون.