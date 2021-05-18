المنفي والدبيبة يلتقيا مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

18 مايو، 2021 3:25 م
5
الدبيبة والمنفي يلتقيان الوزير جوي هود
الدبيبة والمنفي يلتقيان الوزير جوي هود

أخبارليبيا24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء في طرابلس بحضور سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية مسار العملية السياسية في ليبيا.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء أيضًا مع المسؤولين الأمريكيين مساعي المصالحة الوطنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التقي اليوم الثلاثاء هود بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون.

18 مايو، 2021 3:25 م
5

مقالات ذات صلة

اعتصام معلمين - أرشيفية

الوطنية لحقوق الإنسان تعلن تضامنها مع مطالب المعلمين بزيادة مرتباتهم

18 مايو، 2021 3:00 م
هجوم إرهابي_قاعدة براك الشاطيء

تكتل فزان النيابي يطالب بمحاسبة مرتكبي هجوم قاعدة براك الشاطئ الإرهابي

18 مايو، 2021 2:26 م
مهاجرون يصارعون الموت غرقا

متحدثة باسم الهجرة الدولية تعرب عن قلقها من ازدياد وفيات المهاجرين غرقا للوصول إلى أوروبا

18 مايو، 2021 12:38 م
المنقوش تبحث مع غوتيريش آخر المستجدات

المنقوش تبحث مع غوتيريش آخر المستجدات وتطالبه بعودة عمل وكالات الأمم المتحدة من داخل ليبيا

18 مايو، 2021 12:25 م
زر الذهاب إلى الأعلى