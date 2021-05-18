الاستعداد لإنشاء حديقة ومنتزه عائلي ببلدية براك الشاطئ

هذا المشروع بالتعاون بين وزارة حكم المحلي ووزارة الخارجية الإيطالية

18 مايو، 2021 8:30 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قامت بلدية براك الشاطئ أمس الاثنين بتسليم موقع إنشاء حديقة ومنتزه عائلي بالمنطقة لشركة منفذه، وذلك للبدء في إنشائها .

وبحسب بلديه براك الشاطئ فأن تسليم المشروع كان بحضور عميد البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومستشار منظمة اليونيسيف بالمنطقة الجنوبية، ومدير مراقبة التعليم .

ويعد هذا المشروع من المشاريع التي تدعمها منظمة اليونيسيف للبلدية بالتعاون مع وزارة حكم المحلي ووزارة الخارجية الإيطالية  .

18 مايو، 2021 8:30 م
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