الاستعداد لإنشاء حديقة ومنتزه عائلي ببلدية براك الشاطئ
هذا المشروع بالتعاون بين وزارة حكم المحلي ووزارة الخارجية الإيطالية
أخبار ليبيا 24 – خبر
قامت بلدية براك الشاطئ أمس الاثنين بتسليم موقع إنشاء حديقة ومنتزه عائلي بالمنطقة لشركة منفذه، وذلك للبدء في إنشائها .
وبحسب بلديه براك الشاطئ فأن تسليم المشروع كان بحضور عميد البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومستشار منظمة اليونيسيف بالمنطقة الجنوبية، ومدير مراقبة التعليم .
ويعد هذا المشروع من المشاريع التي تدعمها منظمة اليونيسيف للبلدية بالتعاون مع وزارة حكم المحلي ووزارة الخارجية الإيطالية .