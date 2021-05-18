الاستعداد لإنشاء حديقة ومنتزه عائلي ببلدية براك الشاطئ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة حكم المحلي ووزارة الخارجية الإيطالية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قامت بلدية براك الشاطئ أمس الاثنين بتسليم موقع إنشاء حديقة ومنتزه عائلي بالمنطقة لشركة منفذه، وذلك للبدء في إنشائها .

وبحسب بلديه براك الشاطئ فأن تسليم المشروع كان بحضور عميد البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومستشار منظمة اليونيسيف بالمنطقة الجنوبية، ومدير مراقبة التعليم .

ويعد هذا المشروع من المشاريع التي تدعمها منظمة اليونيسيف للبلدية بالتعاون مع وزارة حكم المحلي ووزارة الخارجية الإيطالية .