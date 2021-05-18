إنقاذ 650 مهاجرا وإعادتهم إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن السلطات الليبية أنقذت وأعادت أكثر من 650 شخصًا الأحد إلى طرابلس بعدما تم اعتراض قوارب مطاطية كانوا على متنها بعد انطلاقها من زوارة غرب ليبيا.

وأضافت المنظمة أن الناجون غادروا على متن 4 قوارب مطاطية من زوارة، وتم اعتراضهم وإنقاذهم وإعادتهم في رحلتين مختلفتين.

وذكرت أنها قدمت مع لجنة الإنقاذ الدولية مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لجميع الناجين.

يأتي ذلك فيما أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية الإثنين تمكنهم من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية والعربية.

وأوضح الناطق، أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين.