إنفوغرافيك: تعرف على خطوة داخلية الوحدة الوطنية بشأن الأسلحة والمفرقعات

18 مايو، 2021 5:35 م
3
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم يعمم بشأن حمل الأسلحة ومنع المفرقعات:

تسليم الأسلحة:

– طالب المواطنين سرعة تسليم الأسلحة التي بحوزتهم وغير المرخصة
– منح مدة أقصاها شهر من تاريخ التعميم حتى تسليم السلاح
– الأسلحة تسلم إلى أقرب مركز شرطة
– تكثيف الحملات بعد انتهاء المدة لضبط المخالفين

استعمال الأسلحة والمفرقعات:
– يحظر استعمال الأسلحة والمفرقعات في الأماكن العامة والأحياء المأهولة
– التشديد على منع استعمالها أمام قاعات المناسبات
– على أصحاب القاعات إخطار أصحاب المناسبة بعدم استعمال الأسلحة والمفرقعات
– اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين (إقفال القاعة وغرامة مالية وحجز صاحبها)

ترخيص الأسلحة:
– تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها واستخراجها
– تجديدها وإلغائها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك
– مراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
– بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة
– التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات

18 مايو، 2021 5:35 م
3

مقالات ذات صلة

تعرف على أماكن تركيب منظومة الجوازات بالخارج

16 مايو، 2021 11:37 م
أخبار ليبيا 24 

صناعة الإسمنت في ليبيا “الجزء الثالث”

16 مايو، 2021 6:41 م

ماذا تعرف عن الطريق الدولي الجديد الذي سيربط بين ليبيا ومصر وتونس؟

13 مايو، 2021 12:14 ص

صناعة الإسمنت في ليبيا – الجزء الثاني

12 مايو، 2021 10:22 م
زر الذهاب إلى الأعلى