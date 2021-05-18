إنفوغرافيك: تعرف على خطوة داخلية الوحدة الوطنية بشأن الأسلحة والمفرقعات

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وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم يعمم بشأن حمل الأسلحة ومنع المفرقعات:

تسليم الأسلحة:

– طالب المواطنين سرعة تسليم الأسلحة التي بحوزتهم وغير المرخصة

– منح مدة أقصاها شهر من تاريخ التعميم حتى تسليم السلاح

– الأسلحة تسلم إلى أقرب مركز شرطة

– تكثيف الحملات بعد انتهاء المدة لضبط المخالفين

استعمال الأسلحة والمفرقعات:

– يحظر استعمال الأسلحة والمفرقعات في الأماكن العامة والأحياء المأهولة

– التشديد على منع استعمالها أمام قاعات المناسبات

– على أصحاب القاعات إخطار أصحاب المناسبة بعدم استعمال الأسلحة والمفرقعات

– اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين (إقفال القاعة وغرامة مالية وحجز صاحبها)

ترخيص الأسلحة:

– تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها واستخراجها

– تجديدها وإلغائها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك

– مراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات

– بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة

– التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات