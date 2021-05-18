إنفوغرافيك: تعرف على خطوة داخلية الوحدة الوطنية بشأن الأسلحة والمفرقعات
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم يعمم بشأن حمل الأسلحة ومنع المفرقعات:
تسليم الأسلحة:
– طالب المواطنين سرعة تسليم الأسلحة التي بحوزتهم وغير المرخصة
– منح مدة أقصاها شهر من تاريخ التعميم حتى تسليم السلاح
– الأسلحة تسلم إلى أقرب مركز شرطة
– تكثيف الحملات بعد انتهاء المدة لضبط المخالفين
استعمال الأسلحة والمفرقعات:
– يحظر استعمال الأسلحة والمفرقعات في الأماكن العامة والأحياء المأهولة
– التشديد على منع استعمالها أمام قاعات المناسبات
– على أصحاب القاعات إخطار أصحاب المناسبة بعدم استعمال الأسلحة والمفرقعات
– اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين (إقفال القاعة وغرامة مالية وحجز صاحبها)
ترخيص الأسلحة:
– تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها واستخراجها
– تجديدها وإلغائها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك
– مراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
– بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة
– التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات