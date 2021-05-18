إنفوغرافيك: أبرز نقاط بيان أعضاء مجلس النواب بشأن الأحداث في القدس

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي الجمعة بيانًا بشأن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية المحتلة على الشعب الفلسطيني:

– استنكار الانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف

– رفض استمرار تعدي المستوطنين على حقوق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح

– رفض الاعتداء العسكري على غزة دون تمييز

– الاستغراب من شلل الأنظمة العربية والإسلامية عن دعم الشعب الفلسطيني

– تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية يعد تواطؤًا مع آلة الحرب الصهيونية

– مطالبة الخارجية التواصل مع الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان

– مطالبة رئاسة الحكومة الإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للفلسطينيين

– حث هيئة الأوقاف لإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى