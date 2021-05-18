إنفوغرافيك: أبرز نقاط بيان أعضاء مجلس النواب بشأن الأحداث في القدس
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي الجمعة بيانًا بشأن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية المحتلة على الشعب الفلسطيني:
– استنكار الانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف
– رفض استمرار تعدي المستوطنين على حقوق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
– رفض الاعتداء العسكري على غزة دون تمييز
– الاستغراب من شلل الأنظمة العربية والإسلامية عن دعم الشعب الفلسطيني
– تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية يعد تواطؤًا مع آلة الحرب الصهيونية
– مطالبة الخارجية التواصل مع الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان
– مطالبة رئاسة الحكومة الإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للفلسطينيين
– حث هيئة الأوقاف لإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى