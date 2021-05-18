أمن طرابلس تنفي العثور على جثث لأفارقة تم ذبحهم

18 مايو، 2021 7:01 م
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مديرية أمن طرابلس
مديرية أمن طرابلس

أخبارليبيا24

نفت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء الأخبار المتداولة بخصوص وجود 3 جثث من العمالة الأفريقية مذبوحين بطريقة وحشية.

وأكدت المديرية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ما تم نشره عبر صفحة التواصل الاجتماعي “تك يحرق كل شي” بخصوص هذا الأمر هو مجرد إشاعة لا أساس لها.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنه بعد التقصي والبحث والسؤال من قبل مديرية أمن طرابلس تبين أنه لا صحة لوجود مثل هذا الخبر.

وطلبت المديرية من جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحيطة والحذر والتعاون قدر الإمكان قبل نشر أي خبر.

وكانت الصفحة المذكورة قد نشرت أنه تم العثور على 3 جثث من العمالة الأفريقية في عين زارة قرب النادي الدبلوماسي تم ذبحهم بطريقة وحشية.

18 مايو، 2021 7:01 م
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