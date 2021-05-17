نقابة بنغازي تعلق الدراسة وتنسيقية المنطقة الغربية تهدد بالتصعيد في حال عدم تطبيق قانون الزيادة

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أعلنت نقابة المعلمين في بنغازي تعليق الدراسة المقرر انطلاقها يوم غد الإثنين حتى تنفيذ متطلبات العملية التعليمية كاملة التي حددتها الأحد خلال اجتماعها مع مديري مدارس بنغازي المركز في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح.

وطالبت النقابة ببنغازي بصرف ما تبقى من العهدة الخاصة بالنظافة عن الفصل الدراسي الثاني وصرف علاوة الحصص المتأخرة فورا والتمسك بالقانون رقم (4) والخطة الدراسية المقررة سابقا، بالإضافة إلى شرط مخاطبة المدارس بأوراق رسمية عن طريق المكتب الخدمي.

وحددت في ختام الاجتماع عقد اجتماع آخر الخميس مع مراقبة التعليم ومكتب التفتيش التربوي والخدمات في بنغازي.

في المقابل هددت تنسيقية المنطقة الغربية في النقابة العامة للمعلمين في اجتماعها بصبراتة مع نقابات بلديات المنطقة الغربية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الجنوبية، بالتصعيد في حال تم رفض طلب تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم الصادر عن مجلس النواب.

وجرى الاتفاق على ضرورة تضمين القانون رقم 4 في الميزانية المقبلة، التي من المنتظر أن يعتمدها مجلس النواب في 27 مايو الجاري، كما جرى الاتفاق على التصعيد في حالة رفض طلبهم.

أتى ذلك فيما دعت النقابة العامة للمعلمين إلى وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية بطريق السكة بطرابلس، للمطالبة بتضمين القانون رقم (4) للميزانية العامة، لافتًا إلى أن هذه الوقفة قد تكون الفرصة الأخيرة لنيل الحقوق قبل انعقاد جلسة مجلس النواب للتصويت على الميزانية العامة للدولة المقدمة من قبل الحكومة.

وكان وزير التربية والتعليم، موسى المقريف قد دعا الأسبوع الماضي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى تخصيص أموال ضمن خطة رئاسة الوزراء لتغطية علاوة المعلمين التي سبق إقرارها من قبل حكومة الوفاق.