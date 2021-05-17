ضبط خمور وأسلحة بيضاء في حملة أمنية ببلدية الساحل خلال عيد الفطر

17 مايو، 2021 1:25 م
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خمور وأسلحة البيضاء

أخبار ليبيا24

ضبط عناصر مديرية أمن الساحل شرق ليبيا كميات من الخمور ومخدر الحشيش وأسلحة بيضاء في حملة أمنية خلال عيد الفطر المبارك.

وقال، الإعلام الأمني بالمديرية، الأحد، إن ضبط تلك الكميات جاء خلال تنفيذ خطة أمنية صادرة عن مدير أمن الساحل العقيد مفتاح حميد بشأن تأمين بلدية الساحل طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وأضاف، أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على سلامة المواطن والممتلكات الخاصة والعامة.

ونشرت المديرية، على حسابها في فيسبوك، صور تظهر كميات من الخمور والأسلحة البيضاء وبندقية كلاشن كوف جرى ضبطها خلال الحملة الأمنية.

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17 مايو، 2021 1:25 م
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