خروج وحدات في الجبل الغربي والخمس وزيادة ساعات طرح الأحمال

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ذكرت الإدارة العامة للتحكم في الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أن ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي 4 ساعات.

وأوضحت الإدارة العامة للتحكم في الشركة عبر حساب الشركة على “فيسبوك” أن لا يوجد طرح أحمال في الجناح الشرقي.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء بخروج الوحدة الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية والوحدة الثانية بمحطة الخمس.

وأشارت دائرة الإعلام بالشركة إلى أنه سيترتب عن ذلك زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى أربع ساعات.