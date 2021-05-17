تصدير 133 طنا من الزيت الثقيل عبر مصفاة طبرق منذ بداية العام الجاري

17 مايو، 2021 9:53 ص
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ميناء البريقة-طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قال رئيس حركة المنتجات بمصفاة طبرق الناجح على موسى، الإثنين، إن عدد صادرات الزيت الثقيل منذ يناير الماضي من رصيف ميناء البريقة في طبرق بلغ سبع ناقلات من منتجات مصفاة طبرق.

وأوضح موسى لأخبار ليبيا24 أن شهر يناير شهد تصدير 15 ألف طن متري من الزيت الثقيل بينما شهد شهر فبراير تصدير 15 ألف طن متري من الزيت الثقيل على دفعتين ودفعة أخرى بكمية 21 ألف طن متري.

وأضاف أن في شهر مارس صدرت كمية 17.5 ألف طن متري وفي أبريل 25 ألف طن متري، ونفس الكمية في مايو الجاري.

وذكر موسى أن الميناء صدر ناقلة واحدة بكمية 22 ألف طن متري من “الديزل” الخفيف والذي يدخل في صناعة البنزين كمادة أولية.

وأوضح أن الزيت الثقيل يتم تصديره محليا لمصنع اسمنت الفتائح ومحطات الكهرباء في طبرق ودرنة وسوسة والخمس ومصراتة، كما يتم تصديره خارجيا إلى مالطا وفرنسا وإيطاليا .

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17 مايو، 2021 9:53 ص
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