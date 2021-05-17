تراجع طفيف في أسعار عقود النفط الآجلة

17 مايو، 2021 9:35 ص
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أسعار النفط

أخبار ليبيا24

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الإثنين، حيث سجلت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم يوليو المقبل تراجعا بنسبة 0.41 بالمائة لتتداول عند 68.64 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.92 دولارًا للبرميل.

كانت العقود اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 68.71 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط نيمكس تسليم يونيو القادم بنسبة 0.25 بالمائة لتتداول عند مستويات 65.34 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.50 دولارًا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 65.37 دولارًا للبرميل.

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17 مايو، 2021 9:35 ص
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