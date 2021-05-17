بوقعيقيص تدعو إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة

17 مايو، 2021 3:41 م
0
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دعت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعقيص، إلى إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية.

وقالت بوقعيقيص في بيان عبر فيسبوك، إن “إنشاء هيئة عربية أفريقية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء مركز عربي أفريقي للدراسات والبحوث الطبية، مناشدة وطنية تستدعي صحوة عاجلة من جامعة الدول العربية ومن الاتحاد الأفريقي”.

وتابعت، أنه “لدينا العقول البشرية والكوادر التقنية والمستثمرين المتخمة حساباتهم بالمال”. مطالبة البرلمانات العربية والأفريقية بقرع الأجراش وتحقيق إنجاز وحيد يذكر لهم، على حد تعبيرها.

 

الوسوم
17 مايو، 2021 3:41 م
0

مقالات ذات صلة

أخبار ليبيا 24

أعمال الصيانة تتسبب في قطع الكهرباء عن مناطق جنوب طرابلس

17 مايو، 2021 3:02 م
أخبار ليبيا 24

 بن شرادة: مجلس الدولة يستأنف اجتماعاته للنظر في آلية اختيار المترشحين للمناصب السيادية

17 مايو، 2021 2:48 م
مدارس ليبيا

نقابة بنغازي تعلق الدراسة وتنسيقية المنطقة الغربية تهدد بالتصعيد في حال عدم تطبيق قانون الزيادة

17 مايو، 2021 1:49 م
خمور وأسلحة البيضاء

ضبط خمور وأسلحة بيضاء في حملة أمنية ببلدية الساحل خلال عيد الفطر

17 مايو، 2021 1:25 م
زر الذهاب إلى الأعلى