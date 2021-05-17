بحث إمكانية تسيير رحلات بحرية بين مصراتة والإسكندرية

أخبار ليبيا24

أجرى السفير المصري لدى ليبيا، محمد سليم، اليوم الإثنين، زيارة إلى محطة مصراتة البحرية، في إطار بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمحطة فقد التقى السفير مع مجلس الإدارة وإدارة المحطة وقام بجولة داخل المحطة والوقوف على تجهيزاتها والاستعدادات لافتتاحها رسميا.

وجرى خلال الزيارة بحث تسيير رحلات بحرية بين محطة مصراتة البحرية وميناء الإسكندرية وتقديم كل الدعم من أجل استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة مع السلطات المصرية.