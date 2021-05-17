المنفي يصل العاصمة طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة وصول رئيس المجلس محمد المنفي اليوم الإثنين إلى العاصمة طرابلس.

وقالت وهيبة لـ”أخبارليبيا24″ إن المنفي وصل إلى العاصمة طرابلس بعد انتهاء زيارته إلى مدينتي سرت وطبرق.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقى الأحد، بمدينة طبرق، وفدٍ من شباب قبيلة العبيدات، حيث تطرق الاجتماع إلى دعم الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.

وأشار المنفي خلال اللقاء إلى إيعازه لرئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم.

وأكد وفد شباب قبيلة العبيدات في نهاية مقابلتهم على دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي.