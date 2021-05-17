السني يناقش مع مندوب مصر في الأمم المتحدة تطورات الوضع في ليبيا

أخبارليبيا24

ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة تطورات الوضع الراهن في ليبيا.

وقال السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” استعرضنا الملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية التنسيق لدعم المسار السياسي السلمي في ليبيا للوصول الى الانتخابات نهاية العام

وأضاف المندوب الليبي أنه تمت أيضًا مناقشة كيفية الاستفادة من لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام و الاستقرار.

وأشار السني إلى أن دعم ليبيا يتم بتوفير الموارد والبرامج اللازمة حسب متطلبات الحكومة من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام.