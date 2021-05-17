الرقابة على الأغذية والأدوية درنة تمنع بيع فاكهة البطيخ بنوعيه

حق فاكهة البطيخ بالمواد الكيمائية التي تشكل خطر على صحة المستهلكين

17 مايو، 2021 12:03 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قام صباح اليوم فريق فرع هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية درنة صحبة أفراد من جهاز الحرس البلدي  بالكشف على شحنة من البطيخ بنوعيه .

وتباع فاكهة البطيخ في أسواق بيع الخضروات بالمدينة بعد الاشتباه بعدم صلاحيته كونها تباع في غير وقتها، وتبين حقنها بالمواد الكيمائية التي تشكل خطر على صحة المستهلكين وما صاحب بعض متناوليه من نزلات للإسهال والإعياء .

وحذر مركز الرقابة على الأغذية المواطنين من  تناول فاكهة البطيخ بنوعيها، وتمت مصادرة كافة الكميات التي تباع في السوق لإعدامها بالطريقة السليمة .

17 مايو، 2021 12:03 ص
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