إنقاذ 91 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

17 مايو، 2021 10:20 م
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البحرية الليبية
البحرية الليبية

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين تمكنهم من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الافريقية والعربية.

وأوضح الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن (2) زوارق مطاطية.

وأشار الناطق إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

17 مايو، 2021 10:20 م
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