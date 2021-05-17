إنقاذ 91 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين تمكنهم من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الافريقية والعربية.
وأوضح الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن (2) زوارق مطاطية.
وأشار الناطق إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.