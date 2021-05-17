أعمال الصيانة تتسبب في قطع الكهرباء عن مناطق جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، أنها ستفصل التيار لمدة أربع ساعات عن عدة مناطق بجنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، “إن فصل التيار الكهربائي يأتي نتيجة إجراء أعمال الصيانة الطارئة بخلية خط سوق الأحد رقم 1 جهد 30 ك. ف بمحطة الخثنة”.

وقالت الشركة أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن محطات جهد 11/30 ك.ف؛ لتأمين موقع العمل اليوم الاثنين من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 15:00 مساء، وبالتالي فقد التغذية في محطات الخثنة وبئر دياب وبئر العالم.