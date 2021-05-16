مطار معيتيقة: لم يتم إبلاغنا بتاريخ استئناف رحلات الخطوط التونسية إلى ليبيا

16 مايو، 2021 12:46 م
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الخطوط التونسية
الخطوط التونسية

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب اليوم الأحد إنه لم يتم إبلاغنا بتاريخ محدد لاستئناف الخطوط التونسية رحلاتها إلى ليبيا.

وأوضح الطبيب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الخطوط التونسية لم تحدد تاريخ للتشغيل، لافتاً إلى أنه تم التأجيل مرتين في وقت سابق، بعد تحديدهم تواريخ تشغيل.

وأضاف مدير عام مطار معيتيقة أنه في حال تحديد موعد للتشغيل سيتم الإعلان عنه عبر الجهات المختصة، والصفحة الرسمية التابعة للمطار (المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي).

يذكر أن بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا مفاده استئناف الخطوط التونسية رحلاتها إلى ليبيا في الـ17 من الشهر الجاري، بمعدل رحلة يوميا بين تونس ومعيتيقة، و3 رحلات أسبوعيا بين تونس وبنينا.

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16 مايو، 2021 12:46 م
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